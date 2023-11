L'équipe de France affronte Gibraltar avec l'espoir de l'emporter

Déjà qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France affronte Gibraltar ce samedi (20h45) avec l'espoir de l'emporter pour être tête de série lors du tirage au sort de la compétition. A deux jours du duel disputé à l'Allianz Riviera de Nice, Dayot Upamecano et le phénomène Warren Zaïre-Emery font face à la presse ce jeudi. Un rendez-vous médiatique à suivre dès 11h30 en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

Zaïre-Emery aimerait battre le record de précocité (depuis 1945) "Ce serait un record de plus. Si je peux le battre, je serais très content. Je reste disposition du coach.""Il était très content pour moi. Il m'avait dit une chose: le plus important, ce n'est pas d'y être mais d'y rester. C'est l'objectif que je me donne au quotidien, je travaille tous les jours pour y rester.""Je prends ça comme un excercice pour le bac. Des gens sont là pour m'aider et m'accompagner dans ma conférence, je me sens bien, à l'aise.""Ma famille est toujours l

ACTUFR: Une nouvelle dépression s’annonce sur la FranceUne nouvelle dépression s’annonce sur la France. 'Elle arrivera dans la nuit de ce mercredi à jeudi par l'Ouest et balayera une grande partie de la France ce jeudi 16 novembre 2023', prévient sur actu.fr le météorologue Yann Amice. D’après certains modèles météo, 'des vents tempétueux ne sont pas à exclure de la Loire-Atlantique aux Hauts-de-France en passant par la Bretagne et la Normandie jeudi matin', anticipe de son côté sur actu.fr le météorologue de Météo-Villes, Guillaume Séchet. À lire aussi CARTE. Il n'avait jamais autant plu en 26 jours : voici les cumuls de pluie près de chez vous Après les tempêtes Ciarán et Domingos Météo France a déjà placé plus d'une cinquantaine de départements de la moitié Nord en vigilance jaune pour la journée de jeudi, en raison de ce risque de vent fort. Si les modèles météorologiques restent incertains et ont bien du mal à appréhender le phénomène, de fortes rafales restent toutefois bien à craindre.

01NET: Les offres du Black Friday déjà disponibles sur AmazonVous l'attendiez peut-être, le Black Friday a démarré sur Amazon. Voici les meilleures promos sur la plateforme marchande 👉🏻

MAGAZİNECAPİTAL: La détection de la fraude fiscale des particuliers en FranceLa Cour des comptes dresse un constat sur la détection de la fraude fiscale des particuliers en France et souligne les difficultés de l'administration fiscale pour évaluer son impact réel.

LATRİBUNE: La France met en place une filière de recyclage de batteries électriques pour garantir sa souverainetéLe groupe français Orano en collaboration avec le CEA Liten et un consortium d'industriels français et européens met en place une filière de recyclage de batteries électriques Li-on pour garantir la souveraineté nationale dans ce domaine.

LACROİX: Création des services express régionaux métropolitains (Serm) en FranceUne loi pour mettre les « RER métropolitains » sur les rails ➡️ Les députés devraient voter ce mercredi une proposition de loi, validée en commission mixte paritaire, pour permettre l’essor de services de transport express dans au moins dix métropoles.

