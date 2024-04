L'épilepsie en France : fortes inégalités sociales et territoriales

Environ dix Français sur 1.000 sont traités pour épilepsie , maladie handicapante et encore mal connue, soit près de 700.000 personnes, estime une étude publiée jeudi par Santé publique France, qui montre de fortes inégalités sociales et territoriales. "Au 1er janvier 2020, 685.

122 personnes épileptiques traitées ont été identifiées en France, dont 41% avaient été hospitalisées et 29% avaient un statut d'affection longue durée", estime l'agence à partir de données de l'Assurance maladie, remontant à l'avant-Covid. Une maladie révélatrice d'inégalités La prévalence de l'épilepsie augmente avec l'âge, et plus précocement chez les hommes (à partir de 40 ans) que chez les femmes principalement en raison de comorbidités, notamment cardiovasculaires. Cette pathologie est aussi un "marqueur des inégalités de santé

Épilepsie Inégalités Sociales Inégalités Territoriales Santé

