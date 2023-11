L’éphéméride du 2 novembre : joyeux anniversaire à Jean-Luc Reichmann !

Comment s’imposer dans la galaxie de la série et du film en streaming ?Un incendie détruit le siège de l’hebdomadaire satirique, Charlie Hebdo, dans le XXème arrondissement de Paris alors qu’il publie un numéro rebaptisé « Charia Hebdo » avec, en couverture, une caricature du prophète Mahomet.

EUROPE1: Jean-Luc Lemoine face à Jean-Baptiste Marteau : «L'homme parfait»Chaque jour, Jean-Luc Lemoine vous offre une session de rattrapage de tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans les médias.

LADEPECHE31: Dieudonné annonce son retour à Toulouse : Jean-Luc Moudenc interdit son spectacleLe maire de Toulouse va signer un arrêté d'interdiction pour le spectacle de l'humoriste à Toulouse. Le polémiste a annoncé sa venue pour le 12 novembre.

ACTUFR: « Jean-Luc Mélenchon fiché S » : le député Karl Olive persiste et signeLe député des Yvelines persiste et signe ses propos visant Jean-Luc Mélenchon. Pour Karl Olive, le fondateur de LFI représente un danger pour la société.

OUESTFRANCE: « Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché S », estime le député macroniste Karl OliveKarl Olive a estimé ce mardi que Jean-Luc Mélenchon devrait être « fiché S ». Selon le député Renaissance des Yvelines, le leader insoumis attiserait « la haine » et serait « un danger pour la société ».

LE_FIGARO: Non, la langue française n’est pas une «créolisation réussie» comme l’avance Jean-Luc MélenchonHier, lundi 30 octobre, à l’occasion de l’inauguration de Villers-Cotterêts, le leader de la France Insoumise s’est exprimé sur la langue française. Le linguiste Jean Pruvost analyse ses propos imprécis.

EUROPE1: Propos de LFI sur le Hamas : «Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché S», juge Karl OliveLe député Renaissance des Yvelines Karl Olive était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce mardi matin. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur le nom respect des interdictions de manifestations en France et juge que 'La France insoumise a une grande responsabilité'.

