L'entraînement sportif de Victoria Beckham suscite un engouement mondial

Si nous doutions encore de notre obsession pour Victoria Beckham et son époux David, le documentaire Beckham de Netflix a confirmé leur statut d'icônes aimées du public. Même si l'accent était mis sur l'extraordinaire carrière sportive de David Beckham, l'une des grandes questions qui a émergé à la suite de la sortie du documentaire (selon Google Trends du moins) concernait son épouse, et plus particulièrement son entraînement sportif.

Les recherches Internet sur ce sujet ont augmenté de 5 000 % dans le monde entier au cours des 30 derniers jours. Les bras toniques de l'ex-Spice Girl, au premier plan sur les photos de la campagne de la nouvelle collection de parfums Victoria Beckham Beauty, pourraient également expliquer cet engouement. Nous avons contacté son entraîneur, Bobby Rich, pour obtenir quelques détails. Une rigueur de fer “Cela fait maintenant quatre ou cinq ans que nous nous entraînons régulièrement avec des poids”, me dévoile-t-il au téléphone. “C'est autant mental que physiqu

