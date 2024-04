L'enseigne Action devient la préférée des Français

Cette enseigne, encore méprisée il y a quelques années, est désormais la préférée des Français ! La fidélité du consommateur français n’est pas compliquée à appréhender. En période d’inflation, ce qu’il veut surtout, c’est en avoir pour son argent lorsqu’il quitte les magasins dans lesquels il a ses habitudes. Au jeu du"je propose de meilleures affaires que mon voisin de zone commerciale", une enseigne dont le nom n’est pas en odeur de sainteté partout a su se démarquer.

L’ère du"consommer moins pour dépenser moins" est bel et bien révolue avec, entre autres, l’avènement du géant Action. Minimalistes et écolos convaincus n’ont plus qu’à ronger leur frein. Les sacs cabas estampillés Action remplis de babioles en plastique à un euro remplissent les coffres de quelques milliers de véhicules.Avec plus de 700 magasins en France, Action compte désormais plus d’enseignes Bleu Roi déployées que le Breton Lecler

