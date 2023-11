L’enlèvement un film de Marco Bellocchio, sortie en salles le 1er novembre 2023. Un partenariat France Inter.

Je t’enlève parce que Dieu l’a voulu ainsi. Et je ne peux pas te rendre à ta famille. Tu es baptisé et, de ce fait, tu es catholique pour l’éternité. Il serait donc juste, pour garantir son salut dans l’au-delà, de briser la vie d’un individu, en l’occurrence d’un enfant n’ayant pas, du fait de son jeune âge, la force de résister ni de se rebeller.

Mais il n’est jamais devenu le jouet de la papauté et cette conversion, qu’il a pourtant revendiquée avec ténacité, ne sera pas exempte de rébellions inattendues, plus ou moins conscientes, comme en témoignent ses souffrances et les maladies répétées qui l’ont contraint à garder le lit pendant de longues périodes. Il a payé dans sa chair cette adhésion à la foi catholique jamais remise en question.

Le bonheur n’a jamais été pour lui qu’un souvenir, toujours plus fané, des années d’avant l’enlèvement, quand il n’avait pas encore sept ans.. Pourquoi ? La thèse qui prévaut est qu’il était alors trop jeune et influençable pour pouvoir résister. C’était la conversion ou la mort. Ce que l’on appellerait aujourd’hui le syndrome de Stockholm... »n’ait le moindre doute, rend son personnage encore plus intéressant. headtopics.com

Marco Bellocchio, cinéaste italien de renom, continue d'explorer les démons de la société italienne à travers son dernier film, L'Enlèvement. Le réalisateur, âgé de 83 ans, met en lumière la corruption des puissants, le règne de l'argent et le poids de la religion sur les corps et les âmes. Dans ce film, Bellocchio revient sur l'affaire Edgardo Mortara, un fait divers qui a secoué Rome en 1858.

