L'Enfant dans le taxi : un roman sur la découverte d'un secret familial

C’est l’histoire d’un homme qui découvre un énorme secret : son grand-père a eu un enfant, M., avec une autre femme que sa grand-mère, une Allemande dont il est tombé fou amoureux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est l’histoire de L'Enfant dans le taxi, le très beau roman de Sylvain Prudhomme. Comme souvent chez l'écrivain, le narrateur embarque alors pour un voyage dont il ignore la destination.

Se lancer sur les traces de cet enfant a-t-il vraiment un sens, quand le reste de la famille l'a si commodément effacé ? Est-ce pour lui une manière de se détourner de la séparation d'avec sa femme ou une façon d'y survivre ? Avec délicatesse et mélancolie, l'auteur de Par les routes (prix Femina 2019) conte les chemins incertains qu'on emprunte dans l'espoir de retrouver la joie





