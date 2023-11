L'économiste ultralibéral Javier Milei sera le prochain président de l'Argentine, après sa retentissante victoire dimanche 19 novembre au second tour de l'élection présidentielle, qui ouvre une période d'incertitude pour la troisième économie d'Amérique latine, à laquelle il promet une thérapie de choc.

L'homme politique « antisystème » et dégagiste contre les péronistes et libéraux au pouvoir en Argentine depuis vingt ans, a distancé le ministre de l'Économie Sergio Massa (centre gauche) de plus de onze points. Milei a obtenu 55,6 % des voix, contre 44,3 % pour son adversaire, selon des résultats officiels partiels avec 99 % des voix décomptés. Le président élu de 53 ans, qui prendra ses fonctions le 10 décembre, a promis dans son discours de victoire « la fin de la décadence » et la « reconstruction de l'Argentine », tout en avertissant qu'il n'y aura « pas de demi-mesures »





lobs » / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Argentine : le ministre Sergio Massa et l'ultralibéral Javier Milei au second tourLe ministre de l'économie argentine Sergio Massa confronté à une inflation record de 138 % et un économiste ultralibéral « antisystème » Javier Milei qui veut « tronçonner » l'État, s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle en Argentine le 19 novembre prochain.

La source: OuestFrance - 🏆 56. / 23,4375 Lire la suite »

Argentine : Sergio Massa en tête du premier tour de la présidentielle, devant Javier MileiLe péroniste et ministre de l'Economie est arrivé en première position de l'élection présidentielle dimanche, devant le libertaire Javier Milei, pourtant donné en tête des intentions de vote. Ils s'affronteront lors du second tour le 19 novembre.

La source: LesEchos - 🏆 78. / 22,4 Lire la suite »

19h30 Médias : Sergio Massa rafle le costume de favori à Javier Milei en ArgentineJavier Milei, surnommé le « Trump de la pampa », était donné grand gagnant du premier tour de l’élection présidentielle argentine dans les sondages. Mais avec 36,58% des voix, c’est le candidat Sergio Massa, actuellement ministre de l’Economie, qui est arrivé en tête.

La source: TF1 - 🏆 53. / 23,4375 Lire la suite »

Présidentielle en Argentine : favori des sondages, l’ultralibéral d’extrême droite Javier Milei arrive finalement deuxièmeLe candidat «antisystème» est devancé par le ministre de l’Economie centriste, Sergio Massa, au terme du scrutin de dimanche 22 octobre. Le second tour est prévu pour le 19 novembre.

La source: libe - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

Présidentielle en Argentine : qui est Javier Milei, fan de Donald Trump et favori du second tour ?Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Javier Milei, le nouveau « Trump » sud-américain qui secoue l’ArgentineAu premier tour de la présidentielle argentine, le 22 octobre, Javier Milei a rassemblé près de 7 millions de voix, contre 9,6 millions pour l’actuel ministre péroniste de l’Économie Sergio Massa.

La source: LePoint - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »