L'économie française évite de peu la récession

L'économie française a évité de peu le scénario noir de la récession. Après un troisième trimestre négatif, la croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait très légèrement progresser à +0,1% en fin d'année. La Banque de France a en effet revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le dernier trimestre prévue initialement entre 0,1% et 0,2%.

« L'activité résisterait au quatrième trimestre, grâce aux services », a analysé Olivier Garnier, directeur général de la banque centrale, lors d'un point presse. Pour rappel, la récession technique correspond à deux trimestres consécutifs de croissance en repli. Avec l'essoufflement de l'activité sur les six derniers mois de l'année, les économistes pourraient revoir leurs chiffres annuels à la baisse. Ils seront dévoilés en début de semaine prochain





