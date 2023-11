L'économie allemande résiste malgré une baisse du PIB au troisième trimestre

L'économie allemande fait de la résistance. Son produit intérieur brut (PIB) a néanmoins bien baissé au troisième trimestre par rapport au précédent (-0,1%), selon une première estimation de Destatis publiée ce lundi 30 octobre. Une diminution d'ailleurs moindre que ce que prévoyait le consensus d'experts interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablait sur une baisse de -0,2%.

Une économie qui « fait du surplace » Si la performance économique de l'Allemagne cette année a été « un peu meilleure que ce que nous avions craint », selon Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW, cela ne « change pas la situation globale » à ses yeux. À savoir que « l'économie allemande fait plus ou moins du surplace ».

Le recul du PIB allemand pour l'ensemble de l'année 2023 est un scénario qui fait d'ailleurs pleinement consensus. Y compris du côté du gouvernement allemand, qui a annoncé mi-octobre s'attendre à une baisse de -0,4%, sabrant ainsi ses précédentes prévisions. headtopics.com

Du mieux attendu en 2024 La situation devrait néanmoins s'améliorer dès 2024 pour l'Allemagne, sans pour autant être exceptionnelle. Le FMI prévoit un rebond de la croissance allemande à +0,9%. Le gouvernement mise sur une croissance de +1,3%. La reprise à venir sera favorisée par un recul progressif de l'inflation - attendue à 2,6% en 2024 puis 2% en 2025 après 6,1% cette année - et un marché du travail qui restera robuste.

L'Autriche passe par la case récession Les difficultés de l'Allemagne ont des répercussions au-delà de ses frontières. Et notamment en Autriche où le PIB a diminué de -0,6% sur la période de juillet à septembre, par rapport au trimestre précédent, selon l'institut de référence Wifo dans une première estimation sortie ce lundi. Or, il s'était déjà contracté de -0,8% entre avril et juin. headtopics.com

