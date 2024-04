L'école Notre Dame de Bricquebec ouvre ses portes

L'école Notre Dame de Bricquebec (Manche) a ouvert ses portes le vendredi 29 mars 2024 pour permettre aux parents et aux enfants de visiter les lieux et de venir à la rencontre de l'équipe pédagogique. 205 élèves Actuellement, les effectifs sont de 205 élèves répartis en 8 classes, 3 maternelles et 5 élémentaires.

La directrice Céline Féron informe : « Nous avons démarré l'année avec 197 élèves, puis quelques entrées en janvier, en TPS et 2 nouvelles familles inscrites, nous permettent d'atteindre ce nouvel effectif ». Cette action a permis également de faire connaissance avec l'APEL, dont Hervé Lepetit est le président. « Ces travaux sont devenus nécessaires car la cantine est dorénavant trop petite pour accueillir en moyenne 130 convives par jour, même en fonctionnant en deux services », annonce Céline Féron. À lire aussi Cotenti

