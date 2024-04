L'école libre accusée de concurrence déloyale

Un rapport de deux députés, l'un Renaissance, l'autre LFI, accuse l'école libre de concurrence déloyale. L'argent public y coule à flots, mais les contrôles laissent à désirer, tandis que les établissements privés bénéficient d'une confiance croissante de la part des parents d'élèves.

Les choix résultent avant tout d'une défiance accrue envers le service public d'éducation, suspecté dans de nombreux cas de ne pas assurer sa mission d'instruction, voire de mettre en péril son ardente obligation d'inculquer les règles du « vivre ensemble »

