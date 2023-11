L'École d'Avignon forme des élèves à la réhabilitation du patrimoine architectural depuis 40 ans

On y peint, on y décore, on y enduit, on y badigeonne. On y apprend à réhabiliter, à restaurer, à tailler et à graver. Entre pierre, bois, marbre et fer...

Depuis quarante ans, l'École d'Avignon, lieu unique en France, à la fois centre de formation et de ressources pour la réhabilitation du patrimoine architectural, fait rayonner son savoir-faire dans le monde entier et transmet ses compétences, ses pratiques, vieilles parfois de plusieurs siècles.

L'École d'Avignon : un centre de formation pour la préservation du patrimoineL'École d'Avignon dispense des cours sur le patrimoine ancien et propose des formations pour transmettre les savoir-faire traditionnels nécessaires à sa réhabilitation. Installée dans l'hôtel du Roi René, le bâtiment historique sert également de support pédagogique. Depuis sa création, l'école a formé 20 000 personnes et participé à de nombreux projets de réhabilitation à travers le monde. Lire la suite ⮕

On a lu : la biographie de Pauline Kergomard, la bordelaise qui a inventé l’école maternelleCatherine Valenti consacre une biographie à la Bordelaise qui a « inventé » l’école maternelle en France Lire la suite ⮕

Elena Faliez, élue Miss Île-de-France 2023, se prépare pour Miss FranceAprès avoir été élue Miss Paris en juin, Elena Faliez réalise son rêve de jeune femme en étant sacrée Miss Île-de-France 2023. Elle se prépare maintenant pour le concours Miss France le 16 décembre 2023. Lire la suite ⮕

Championnat de France de l'Araucana-club de France à LimogesLors de l'exposition internationale avicole de Limoges, l'élevage Araucana de L'YMN remporte deux titres au championnat de France de l'Araucana-club de France. Lire la suite ⮕

Renforcement du partenariat entre le Grand Avignon et la Chambre de commerce et d'industrieDeux nouvelles conventions ont été signées pour consolider les liens entre le Grand Avignon et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Vaucluse. Ces conventions visent à promouvoir le développement économique, accompagner les acteurs économiques et préserver le foncier agricole. Lire la suite ⮕

Manifestation pour la paix au Proche-Orient à AvignonPlus de 200 personnes se sont réunies à Avignon pour réclamer une paix juste et durable au Proche-Orient ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat. Les organisations appellent à la protection des civils et à la levée du blocus de Gaza. Lire la suite ⮕