L'échappée maintient son avance dans la course cycliste

L'échappée peut-elle aller au bout ? Elle reprend du temps au peloton et compte désormais 3'02" d'avance.L'avance du quatuor de tête se maintient à 2'50". L'échappée fait jeu égal avec le peloton. Pour l'instant du moins...Petit incident à l'arrière du peloton. Ethan Hayter, l'un des grands favoris à la victoire du jour, est notamment retardé. Mais le Britannique va pouvoir revenir rapidement.

Alors que l'écart se maintient autour de trois minutes, la formation INEOS Grenadiers a placé un homme en tête de peloton, devant les équipiers d'Evenepoel (Soudal Quick-Step).Un premier sprint intermédiaire s'est tenu lors du premier passage sur la ligne d'arrivée au km 49,6. Vuillermoz (3" de bonifications) l'a remporté devant Berasategi (2") et E. Azparren (1"). Un second sprint intermédiaire aura lieu à 8km de l'arrivée. L'occasion pour les hommes du général de se disputer de précieuses secondes de bonification

