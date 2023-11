L'avenir de l'or passe par la numérisation, selon le président du World Gold Council

En tant qu’investissement a de plus en plus d’attrait face aux risques de récession, Randy Smallwood, le président du World Gold Council, estime que son avenir passera par la numérisation. Dans un récent entretien avec Kitco News, il a estimé que l'or continue de s'imposer comme une réserve de valeur mondiale, attirant une nouvelle génération d'investisseurs face à une incertitude et une volatilité sans précédent.

Jusqu'en 2023 pourrait permettre à l'or de briller sur le marché numérique, soulignant que le WGC a constaté un intérêt significatif de la part des banques du monde entier pour la numérisation de l'or physique. "Le bitcoin est la promesse de quelque chose qui n'a pas de support. Il n'y a pas de valeur réelle", a-t-il déclaré. "Le monde a aujourd'hui besoin d'un jeton numérique adossé à l'or qui, par l'intermédiaire de la blockchain, représente l'or physique et peut être librement échangé. Le monde est prêt pour une monnaie numérique soutenue par la promesse d'une valeur réelle", a-t-il ajouté

:

RMCSPORT: 'Game of Gold', nouvelle téléréalité pokerDes stars du poker réunies dans une téléréalité, c'est le nouveau concept 'Game of Gold' crée par GGPoker. Au casting, Daniel Negreanu, Fedor Holz ou encore Yoh Viral...

La source: RMCsport | Lire la suite »

ACTUFR: Conrad Smith remet la récompense à Mark Tele'a lors des World Rugby AwardsLors des World Rugby Awards à l'Opéra Garnier de Paris, Conrad Smith a remis la récompense à Mark Tele'a désigné révélation de l'année 2023. Smith revient également sur la finale de la Coupe du monde de rugby 2023 et sur l'avenir de l'équipe All Blacks.

La source: actufr | Lire la suite »

LEQUİPE: Les Rangers remportent le match 3 des World SeriesLes Rangers de Texas ont remporté le match 3 des World Series contre les Arizona Diamondbacks avec un score de 3-1. Le joueur de Texas a été le héros du jour avec un homerun en troisième manche qui a rapporté deux points à son équipe. Cependant, la victoire a été ternie par les sorties prématurées du lanceur Max Scherzer et du joueur de champ droit Adolis Garcia.

La source: lequipe | Lire la suite »

LEQUİPE: Les Texas Rangers remportent les World Series de MLB pour la première foisLes Texas Rangers ont battu les Arizona Diamondbacks (5-0), mercredi, lors du match 5 des World Series de MLB. Par quatre victoires à une, ils ont été sacrés champions. Le premier titre de leur histoire.

La source: lequipe | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Baseball : un coach français réussit l'exploit de gagner pour la cinquième fois les World SeriesLes Texas Rangers ont remporté mercredi 1er novembre les World Series, la finale du championnat nord-américain de base-ball (MLB), pour la première fois en 63 ans d'existence face aux Arizona Diamondbacks.

La source: Midilibre | Lire la suite »

TF1: Miraculous World : Shanghai, La Légende de LadydragonCe sont les vacances et tout va bien pour Marinette… jusqu’à ce qu’elle apprenne qu'Adrien a dû partir avec son père pour Shanghai, en Chine. Heureusement, c’est là qu’habite son Oncle Wang, dont l’anniversaire approche. Pour retrouver Adrien et découvrir ses origines, Marinette décide d’aller donner en mains propres son cadeau à Oncle Wang.

La source: TF1 | Lire la suite »