L'Australie va autoriser l'abattage de chevaux sauvages par hélicoptère

L'Australie est une terre de biodiversité. On y trouve des tonnes d'animaux sauvages, dans les quelques milliers d'hectares qui ne sont pas encore occupés par l'être humain.

Cependant, leur population augmente d'année en année, et devient 'problématique', comme le rapporte le Sidney Morning Herald. Le gouvernement australien a autorisé l'abattage d'un certain nombre de ces équidés par hélicoptère. Le journal rapporte que la population de ces chevaux a augmenté de 30 % ces dernières années, atteignant les 18 814 spécimens en 2023. Ils n'étaient que 6000 en 2016.

Le rassemblement ou piégeage passif, suivi d'un transport vers un lieu d'équarrissage ou un abattoir ; La prise de vue aérienne (méthode supplémentaire maintenant ajoutée). Pour le moment, la fréquence des tirs n'a pas été définie, mais les zones concernées seront fermées lors de ces parties de chasse aérienne. L'objectif est de réduire ces populations à moins de 3 000 d'ici à la mi-2027. headtopics.com

'Le tir aérien, lorsqu'il est effectué par un personnel hautement qualifié et conformément à des normes rigoureuses, offre les meilleurs résultats possibles en matière de bien-être animal', a précisé Penny Sharpe.

'C’est le genre de bain de sang auquel nous assisterons probablement à nouveau', a raillé Emma Hurst, députée du Parti pour la justice animale.Le comité scientifique des espèces menacées de Nouvelle-Galles du Sud a identifié la dégradation et la perte d'habitat causées par les chevaux sauvages comme une menace importante. headtopics.com

Comment les architectes peuvent-ils aider les oiseaux à ne pas s’écraser contre les vitres ?En apposant des autocollants sur les parois vitrées ou en réduisant l’éclairage la nuit, les villes peuvent devenir des lieux plus sûrs pour les oiseaux migrateurs. Lire la suite ⮕

Les Alpes françaises dans les starting-blocks pour accueillir les Jeux olympiques 2030Les Régions Sud et Auvergne-Rhône Alpes vont défendre la candidature commune des Alpes françaises pour l’accueil des Jeux olympiques en 2030. Lire la suite ⮕

Astérix est dans les bacs, les libraires de Montpellier sont dans les starting-blocks'L'iris blanc', dernier épisode du héros gaulois, est disponible et en bonne place chez Sauramps comme à la Fnac... Lire la suite ⮕

Istres : des activités pour renforcer les liens entre les parents et les enfantsPour cette première édition de la semaine de la parentalité, les trois centres sociaux de la ville ont travaillé main dans la main pour proposer de nombreuses activités. Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕

Actions, obligations : les gagnants et les perdants de la pause sur les taux de la BCERetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕