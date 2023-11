L'augmentation de la capacité d'attention contredit l'idée reçue

Les scientifiques notent une augmentation modérée des niveaux de concentration au fil des décennies, ce qui suggère que nous sommes aujourd’hui davantage capables de nous concentrer qu’il y a 30 ans. Une étude autrichienne vient contredire l’idée reçue selon laquelle notre capacité d’attention ne cesserait de diminuer depuis des années, notamment avec l’avènement d’internet.

Les nouvelles technologies ont-elles réellement détruit notre capacité d’attention ? Depuis plusieurs années dans l’imaginaire collectif, le bombardement constant d’informations et de distractions s’accompagne d’une baisse continue de notre concentration. Pourtant, une étude autrichienne parue dans laDes chercheurs de l’Université de Vienne en Autriche ont recoupé les résultats de 179 études antérieures, dans lesquelles plus de 21 000 personnes issues de 32 pays ont passé le test “D2”, un outil utilisé dans le monde entier pour calculer la capacité d’attention d’un individu. Les candidats étaient âgés de 7 à 72 ans et ont été testés sur une période de 31 ans (1990 à 2021

20MİNUTES: COP28 : Une centaine d’ONG pressent le président pour une sortie de toutes les énergies fossilesL’engagement doit se traduire selon les ONG par l’absence de nouveau projet fossile ainsi qu’un déclin « urgent » de leur production et de leur utilisation

LE_FİGARO: Les prix bas : une stratégie qui séduit toutes les classes socialesLE + ÉCO - Avec un coût souvent inférieur de moitié aux grandes marques, ils remportent un grand succès à la faveur de l’inflation. Ce choix se fait-il au détriment de la santé ou alors cache-t-il de vraies bonnes affaires ?

RMCSPORT: NBA: encore une défaite pour les Spurs de Wembanyama, battus par les Wolves de GobertVictor Wembanyama, leader des San Antonio Spurs, a perdu son duel de géants français face à Rudy Gobert, pivot des Minnesota Timberwolves, vainqueurs 117 à 110 dans le Texas vendredi en NBA. Wembanyama s'est illustré avec 29 points.

ACTUFR: Dans les Hautes-Pyrénées aussi les agriculteurs préparent une grande manifestationAprès le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Tarn, ce sera au tour des agriculteurs des Hautes-Pyrénées de manifester leur colère. Rendez-vous est fixé le 15 novembre à Tarbes.

BFMTV: 'Prochain train dans une minute': qui sont les voix derrière les annonces sonores du métro parisien?Chaque ligne de la RATP bénéficie de sa propre identité sonore. Cette dernière est composée de deux voix: l'une est féminine, l'autre est masculine.

INVESTİNGFRANCE: Les sanctions occidentales contre la Russie : une double peine pour les EuropéensDans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'Occident a pris d'innombrables sanctions contre Moscou dans le but d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais au lieu des pourparlers de paix souhaités, seule la source d'énergie russe bon marché s'est tarie, ce qui a rapidement donné aux Européens le sentiment qu'ils souffraient bien plus des sanctions. La forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires n'a laissé personne indifférent, raison pour laquelle la politique a pris les mesures les plus diverses pour y remédier. Pourtant, les critiques à l'encontre des sanctions n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Les critiques ne tiennent pas compte du fait que l'air brûle déjà en Russie. En effet, alors qu'en Europe, on aura peut-être un peu froid l'hiver prochain, la population russe subit un sort bien plus dur

