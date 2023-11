L'attractivité de la métropole de Lille auprès des entreprises

La métropole de Lille semble faire l'unanimité auprès des entreprises, qui sont toujours plus nombreuses à s'implanter. En témoignent les multiples chantiers en partie ou totalement gérés par Vinci Immobilier, dont l'immense Metropolitan Square en construction.

Alors cette attractivité n'est-elle qu'un écran de fumée ?Un 'Observatoire des métropoles' récemment publié étudie, point par point, l'attrait qu'exercent (ou non) les 12 plus grandes villes* de France auprès des dirigeants de sociétés et des salariés. Spoiler : la Métropole européenne de Lille (MEL) s'en sort plutôt bien, des deux points de vue. À lire aussiMetropolitan Square à Lille : voici le premier occupant connu, qui y installera 500 salariésLille dans les top 3 des dirigeants et top 5 des salariésCet Observatoire, très complet, a été mis sur pied par New offices, qui s'est spécialisé dans la location d'immeubles de bureaux de nouvelle génération, et le cabinet Stan, décrit comme le 'leader français de l'ancrage national et territorial des entreprises





Le poids des métropoles en FranceCette certitude n'a pas vraiment été une bonne nouvelle pour les grandes villes. Certes, cela a permis des avancées institutionnelles. Mais mettre le poids du destin de la France sur les épaules des métropoles fut à la fois naïf et contre-productif. Naïf, car les forces sociales et économiques d'un pays ne peuvent se résumer à 29 % de sa population et 6 % de son territoire. Contre-productif, car une trop grande emphase sur les métropoles a conduit à un nouvel étalement urbain : des populations sans cesse plus nombreuses se sont installées, par choix ou par contrainte, dans des villages éloignés, avec l'idée de concilier vie à la campagne et travail en ville.

