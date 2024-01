L'ASVEL déplace ses rencontres à l'Astroballe

L'ASVEL devait accueillir le Zalgiris Kaunas (le 4 janvier) et l'ALBA Berlin (le 12) à la LDLC Arena. Mais les billets pour ses rencontres ne se sont pas vendus et le club rhodanien a décidé de finalement disputer ces rencontres à l'Astroballe indique le média (le 8 décembre), le Panathinaikos (le 14 décembre), l'Olympiakos (le 22 décembre) et le Real Madrid (le 28 décembre). En revanche, la rencontre du 6 décembre face au Maccabi Tel-Aviv s'est déjà disputée à l'Astroballe.

Le prochain match de l'ASVEL à la LDLC Arena est ainsi programmé le 30 janvier face au Fenerbahçe Istanbul





