L'ASSAD de Marmande en difficulté et demande une procédure de redressement judiciaire

La période est difficile pour l'ASSAD de Marmande, association de services et d'aide à domicile, qui a déjà traversé des tempêtes par le passé. La semaine dernière, ses responsables ont acté la demande de procédure de redressement judiciaire déposée au tribunal d'Agen, et ont fait un premier bilan de l'aide apportée par l'UNA 47.Car oui, l'ASSAD est en danger, avec des heures de travail en baisse et des difficultés à recruter des aides à domicile pour effectuer les remplacements.

Rien n'est perdu, ont expliqué les responsables départementaux de l'UNA 47 : au contraire, cette procédure devrait pouvoir sauver cette association qui existe dans le paysage marmandais depuis longtemps, employant presque 100 personnes pour 430 usagers.L'activité en forte baisseL'activité de l'ASSAD se partage en trois : l'aide à domicile, la téléassistance et le jardinag

