L'artiste congolais Chéri Samba s'expose au musée Maillol à Paris

L'occasion de revisiter une oeuvre, tour à tour surréaliste, engagée et pleine d'humour. Le peintre congolais a fait le déplacement à Paris pour le lancement de cette exposition.

C'est seulement un sentiment de joie que j'ai de retrouver tous mes enfants. Parce que mes œuvres, je les considère comme étant des enfantsEt il redécouvre ses œuvres figurant dans la collection Pigozzi et qu'il n'a plus vues depuis des années, comme ce tryptique intitulépeint en 2003 et dont le surréalisme joyeux saute littéralement aux yeux.Mon travail, c'est exactement comme ce que vous faites les journalistes.

Le peintre-journaliste n'hésite pas à écrire directement sur ses toiles. De courts textes pour informer, expliquer, dénoncer. C'est ce qu'il appelle,Les guerres m'inquiètent, et je ne comprends pas les gens qui fabriquent des armes. Jusqu'à présent, je continue à m'interroger. Cette intelligence-là, au profit du mal... Franchement, je ne comprends rien, et c'est ce qui m'inquiète dans ce monde. headtopics.com

Ce qu'il revendique absolument parce que pour lui, c'est essentiel à la peinture. Le plan formel ne l'intéresse pas tant que cela s'il n'y a pas aussi un message à faire passer dans la peinture. D'où l'introduction de texte et c'est comme cela qu'il s'est démarqué des autres peintres populaires.

Chéri Samba qui a commencé il y a demi-siècle en peignant des enseignes publicitaires a toujours voulu être un peintre aimé et reconnu. Son travail, d'abord très ancré à Kinshasa, s'est peu à peu étendu à l'ensemble du globe. headtopics.com

Le peintre congolais Chéri Samba en un mot, un geste et un silence« Mon métier, c’est la peinture. » Né en 1956, dans un village près de Kinshasa, fils d’un forgeron, le Congolais Chéri Samba s’est inventé tout seul, comme un artiste dessinateur de la « peinture populaire » congolaise. Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont - Nice du 27 octobreNotre pronostic : Nice s’impose à Clermont (1.82) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Nantes du 28 octobreNotre pronostic : Lens ne perd pas contre Nantes et les deux équipes marquent (2.00) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Reims – Lorient du 28 octobreNotre pronostic : Reims bat Lorient (1.64) Lire la suite ⮕

JO de Paris 2024 : On a testé pour vous le trampoline, avec la championne Léa LabrousseJusqu’aux Jeux olympiques, nos journalistes vont découvrir plusieurs disciplines auprès des athlètes français Lire la suite ⮕

Emily Ratajkowski et Stéphane Bak aperçus à Paris en train de s’embrasserUne vidéo filmée par un paparazzi et publiée par le « DailyMail » montre le mannequin et le comédien français ensemble à la sortie d’un restaurant, à Paris. Lire la suite ⮕