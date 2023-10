L'armée israélienne va 'étendre ses opérations terrestres' à Gaza ce vendredi soir

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc...

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Gaza: "Les hôpitaux sont à bout et le personnel médical à genoux", affirme Lucile Marbeau (porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge)Offensive israélienne à Gaza: "On sent une accélération du tempo", pour le général Olivier de Bavinchove (ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN)Gaza: "La situation est absolument critique à l'heure où nous parlons", affirme Marc Rubin, directeur adjoint du bureau régional de l’UNICEF à Amman (Jordanie)Bombardements à Gaza: "On n'avait jamais entendu autant d'explosions à une telle fréquence depuis une semaine et demie", indique Maxime Brandstaetter (envoyé spécial BFMTV à Ashdod)Appel d'Emmanuel Macron à une trêve humanitaire à Gaza: "Ce qu'on demande, c'est un véritable cessez-le-feu", affirme Louise Bichet (responsable du pôle Moyen-Orient pour Médecins du Monde)Frappes sur Tel-Aviv: "L'objectif des Israéliens est de réussir à réduire le nombre de points de tir en simultané possibles du Hamas", pour l'ancien pilote de chasse Pierre-Henri Chuet

- Guerre Hamas-Israël : l’armée israélienne a mené un «raid ciblé» à GazaPrès de trois semaines après l’attaque du Hamas, l’armée israélienne mène d’intenses préparatifs avant son offensive terrestre sur Gaza. De l’aide humanitaire française doit arriver ce jeudi 26 octobre. Lire la suite ⮕

- Israël-Hamas : l'armée israélienne affirme avoir mené des «opérations ciblées» avec des chars dans GazaIsraël continue de se préparer à une offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza, malgré les mises en garde internationales contre une opération qui risque d'aggraver une situation humanitaire déjà critique dans le territoire palestinien. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕

- Hamas: l’armée israëlienne indique des «opérations ciblées» avec des tanks dans GazaIsraël a mené des «opérations ciblées» avec des tanks dans le nord de la bande de Gaza, dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué l’armée israélienne. Lire la suite ⮕

Guerre Hamas-Israël : nouveau «raid ciblé» de l’armée israélienne dans la bande de GazaVingt jours après l’attaque terroriste du Hamas, les voix s’élèvent en faveur d’une trêve humanitaire à Gaza. Le conflit se régionalise, avec l’explosion d’une roquette en Egypte et des frappes américaines en Syrie. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : incursion au sol de l'armée israélienne dans la bande de GazaL'armée israélienne a annoncé vendredi matin que ses soldats avaient mené un nouveau 'raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza' épaulé de chasseurs et de drones. Lire la suite ⮕

Gaza: l'armée israélienne affirme avoir éliminé 'des dizaines de terroristes' du HamasPrès de trois semaines après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'État hébreu continue sa riposte aérienne et indique avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Catherine Colonna évoque des 'preuves de vie' concernant les 9 Français disparus.... Lire la suite ⮕