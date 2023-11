L'armée israélienne tue cinq terroristes à Jénine

L'armée israélienne a annoncé ce vendredi 17 novembre avoir tué au moins "cinq terroristes" à Jénine, en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé a rapporté de son côté "trois morts et 15 blessés, dont quatre dans un état critique". Depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, l'armée israélienne bombarde sans répit la bande de Gaza mais elle multiplie également ses incursions en Cisjordanie, territoire formant l'État de Palestine avec Gaza.

En six semaines environ, plus de 190 Palestiniens y ont été tués selon le ministère de la Santé. Presque autant que durant les neuf premiers mois de l'année: 208 d'après cette même source. Raids de l'armée israélienne Avant ce vendredi, dans la ville de Jénine, où s'entassent 23.000 habitants et réfugiés selon l'ONU, plusieurs Palestiniens ont déjà trouvé la mort lors de raids de l'armée israélienne ou lors d'affrontements durant des protestation

