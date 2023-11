L'armée israélienne poursuit son opération militaire dans l'hôpital de Gaza

L'armée israélienne poursuit jeudi son opération militaire dans le principal hôpital de la bande de Gaza. Elle suscite de vives inquiétudes et critiques à l'international sur le sort des patients et des milliers de civils pris au piège. Israël accuse le Hamas d'utiliser l'hôpital al-shifa comme base militaire, le site représentant un objectif majeur dans sa guerre contre le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza.

Sortant du silence pour la première fois depuis le début de la guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des "pauses et des couloirs humanitaires" dans la bande de Gaza

RFI: [En direct] L'armée israélienne investit l'hôpital al-Chifa, l'ONU se dit «horrifiée»L'armée israélienne a lancé dans la nuit de mardi à mercredi une opération «ciblée» contre le Hamas dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de personnes mais qui reste considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste par Israël et les États-Unis.

ACTUFR: Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'armée israélienne entre dans l'hôpital al-ChifaTôt mercredi matin, des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ont fait irruption dans cet hôpital, situé dans la ville de Gaza.

