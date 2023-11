L'armée israélienne mène une opération "ciblée" contre le Hamas dans l'hôpital al-Chifa

L'armée israélienne mène mercredi une opération "ciblée" contre le Hamas dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza. Au 40e jour du conflit entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a lancé une opération "ciblée" dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza, qu'elle accuse d'abriter des membres du mouvement islamiste palestinien.

Dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de personnes mais qui reste considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste par Israël et les États-Unis. "Les forces de défense israéliennes mènent une opération ciblée et de précision contre le Hamas dans un secteur spécifique de l'hôpital al-Chifa", a indiqué tôt mercredi l'armée dans un communiqué en anglais, alors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre est entrée dans son 40e jour

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas . 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

BFMTV: Des milliers de personnes prises au piège à l'hôpital al-Chifa de GazaDes milliers de personnes restent prises au piège à l'hôpital al-Chifa de Gaza au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Le Hamas accuse le président américain Joe Biden de porter la responsabilité de l'opération israélienne.

RFI: Violents combats à Gaza entre le Hamas et l'armée israélienneLes combats se concentrent au cœur de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, notamment autour de certains hôpitaux soupçonnés par l'armée israélienne d'abriter des infrastructures stratégiques du Hamas . De la fumée s'élève de Gaza après des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant affirme que les combats se poursuivent malgré les pertes humaines.

LİBE: Guerre Hamas-Israël : les islamistes utilisent l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement», affirme WashingtonL’armée israélienne a annoncé ce mardi avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du Hamas dans la ville de Gaza, notamment celui le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police. Israël avait affirmé lundi que le Hamas utilisait l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement». Du côté israélien, l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a fait environ 1 200 morts, selon les autorités, en grande majorité des civils. Les bombardements israéliens sur Gaza ont tué au total 11 240 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 630 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas .

MİDİLİBRE: Guerre Israël-Hamas : l'UE condamne l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme 'boucliers humains'L'Union européenne a condamné dimanche le Hamas pour son utilisation 'des hôpitaux et des civils comme boucliers humains' à Gaza, tout en exhortant Israël à faire preuve de 'la plus grande retenue' pour protéger les civils.

20MİNUTES: Guerre Hamas-Israël : Gaza assoiffée de gazole et un civil tué à la frontière libanaise« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s’est déclaré au Proche-Orient

