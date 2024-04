L'archéologie préventive en débat : des archéologues répondent à la ministre de la Culture

C’est pas juste un « trou ». « L’archéologie, ce n’est pas « creuser un trou pour un trou » » : dans le journal Le Monde, quinze archéologues dont Françoise Bostyn, Jean-Paul Demoule et Jean Guilaine, ont pris la plume pour expliquer la démarche de l’archéologie préventive à la ministre de la Culture, Rachida Dati.

En l’occurrence, le château est propriété d’un certain Francky Mulliez, entrepreneur , depuis 2018. Et l’on devine à travers les mots du maire qu’il fait partie de l’équipe qui a du patienter pendant que s’opéraient, entre autres, des fouilles d’archéologie préventive.

Archéologie Archéologie Préventive Fouilles Ministre De La Culture Déclarations

