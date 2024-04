L'Apple Watch Series 9 : élégance, innovation et santé

L'Apple Watch Series 9 réinvente l'expérience de la montre connectée, en combinant élégance, innovation et santé. Son moteur, la puce S9, apporte une réactivité et des performances inégalées, offrant un affichage toujours actif, plus lumineux et interactif. Désormais, entre cet écran « Always-on » et les gestes intelligents, vous n'avez même plus besoin de toucher votre montre pour afficher ce dont vous avez besoin.

Et avec ses fonctions avancées de suivi de la santé – mesure de l'oxygène sanguin, ECG à la demande, notifications pour les arythmies, suivi du sommeil, et bien plus – elle devient un partenaire de vie essentiel pour votre bien-être quotidien. Les fonctions de sécurité, telles que la détection des chutes et des accidents de voiture, vous garantissent une sérénité au quotidien. Avec trois mois offerts à Apple Fitness+, et l'application Exercice incluse, cette montre vous accompagne durablement vers une vie plus active et sain

