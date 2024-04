L’ Apple Watch pourrait prévenir les noyades, une des principales causes de mortalité un peu partout dans le monde. Un brevet déposé par Apple montre en tout cas que la montre connectée en serait capable. L’ Apple Watch et ses capteurs sont déjà en mesure de détecter les problèmes cardiaques, les chutes ou encore les accidents de voiture.

Ce serait loin d’être inutile : les noyades sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans en France,Aux États-Unis, comme le rappelle Apple, on dénombre plus de 3 500 décès par noyade chaque année ; c’est la cinquième cause de mortalité au pays. Il existe des systèmes permettant d’alerter l’entourage d’une noyade, mais cela passe par des équipements coûteux (consoles, caméras sous marines) qui ne sont pas à la portée des particuliers. C’est pourquoi l’Apple Watch pourrait apporter une solution relativement abordable et efficac

Apple Apple Watch Noyades Mortalité Prévention

