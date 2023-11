L'Apple Watch 2024 : de nouveaux capteurs pour la santé

L'Apple Watch qui sortira l'an prochain devrait être équipée de plusieurs nouveaux capteurs qui accroîtront son rôle « santé »lancée à la rentrée 2023 n'a pas apporté de nouveautés dans le secteur de la santé. La dernière montre connectée d'Apple peut ainsi toujours afficher le capteur permettant de mesurer l'oxygène sanguin, le cardiofréquencemètre et l'ECG déjà présents dans les itérations précédentes, mais pas plus

. Ce qui ne devrait pas être le cas pour la version 2024 prévue par la firme de Cupertino.Un capteur destiné à surveiller le niveau de sucre dans le sang, fonction très utile pour les diabétiques, est à l'étude. L'Apple Watch Series 10 pourraient en effet bénéficier d'un système non invasif de surveillance du taux de glucose dans le sang. Ce dernier ne serait pourtant pas destiné aux diabétiques, mais plutôt aux personnes en bonne santé, et ce, afin de détecter des signes de prédiabète. «. Une explication qui pourrait en cacher une autre, plus pragmatique. Les obligations légales en rapport avec les soins de santé sont en effet beaucoup plus drastiques, ce qui pourrait rendre le produit moins intéressant commercialement pour Apple. Et donc pousser l'entreprise à limiter le champ d'action dudit capteu

