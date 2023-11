L'appel à l’aide du président de Rugby Afrique, Herbert Mensah : "Les autres doivent se contenter des miettes"

La réussite des Springboks contraste avec la misère du rugby africain, plus que jamais parent pauvre de l’ovalie mondiale. Dans un entretien qu’il nous a accordé jeudi, le président de Rugby Afrique Herbert Mensah pointe du doigt le budget famélique dont il dispose, et l’absence de compétitions et de matches internationaux sur son continent qui en découle. Il en appelle à World Rugby et aux états.

L’écart entre l’Afrique du Sud et l’autre nation africaine de ce Mondial, la Namibie, est énorme. De même que celui entre la Namibie et les autres sélections africaines. Le train du haut niveau n’est-il pas trop déjà trop loin pour elles ?H.M. : Je ne le crois pas. Nous avons vu dans cette Coupe du monde qu’il n’était pas nécessaire d’être un athlète professionnel pour y être et "performer". headtopics.com

H.M. : World Rugby et les états. En Océanie, on voit que la part de l’état représente 40% du budget pour certaines fédérations. Dans la plupart des pays africains, l’état ne donne rien du tout au rugby. Ce n’est pas à World Rugby d’assumer entièrement les besoins financiers du rugby africain. Il donne un peu après chaque coupe du monde, tous les quatre ans. Les fédérations du 6 Nations en Europe font, elles, le plein chaque année.

Outre le manque de moyens, l’absence de compétitions internationales et de tests matches en Afrique n’est-elle pas l’autre limite majeure à la progression des sélections ?

