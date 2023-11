L'angoissant Five Nights at Freddy's détrône la star Taylor Swift en Amérique du Nord

Le film d'horreur Five Nights at Freddy's a créé la surprise en détrônant la superstar de la pop Taylor Swift à la tête du box-office nord-américain, selon les chiffres publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Depuis sa sortie, il a accumulé 149,3 millions de dollars en Amérique du Nord, les fans de la chanteuse issue de la musique country se présentant parfois en bottes de cow-boy à la projection.

