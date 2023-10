L'Angleterre glane le bronze

Les Anglais se sont imposés 26-23 face à l'Argentine dans cette petite finale de Coupe du monde et empochent ainsi la médaille de bronze. Les joueurs du XV de la rose réussissent leur entame en mettant les Pumas sous pression et en convertissant leur domination grâce au pied d’Owen Farrell. Les Argentins ne se laissent pas distancer pour autant et repassent devant au score grâce à un essai de Santiago Carreras.

