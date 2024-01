L'ancien Premier ministre du Bhoutan remporte les élections législatives

L'ancien Premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay, a remporté les élections législatives avec près des deux tiers des sièges au parlement. Le Parti démocratique populaire (PDP) de M. Tobgay a obtenu 30 sièges, tandis que le Parti Tendrel du Bhoutan (BTP) a remporté les 17 sièges restants. Les résultats officiels complets seront publiés demain par la Commission électorale.





Boursorama » / 🏆 38. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le plus perché : chez Madame Brasserie, au premier étage de la Tour Eiffel (75)C'est à 57 mètres de hauteur que l'on découvre le menu concocté par Thierry Marx, à déguster lors d'une soirée commençant à 20 heures pile au premier étage de la Tour Eiffel et proposant l'une des plus belles vues sur le feu d'artifice du réveillon. Tempo : très français, dans le meilleur sens du terme (et avec une bande son tout aussi hexagonale). Au menu : fraîcheur de Tourteau, céleri, pomme Granny Smith et caviar Baeri français, suivi de Saint-Jacques snackée, velouté de topinambour à la truffe noire et noisettes torréfiées. Vient ensuite le homard bleu, risotto safrané, bisque de homard et citron vert, suivi de la volaille de Bresse en deux façons, légumes d’hiver, sauce vin jaune, avant de conclure par une mousse au chocolat intense, crème de truffe noire et vanille, sarrasin soufflé. Le prix : 509 euros pp. Informations et réservations ici

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Benjamin Netanyahu, un Premier ministre plus impopulaire que jamais après trois mois de guerreDéjà décrié en raison de son projet de réforme judiciaire très impopulaire en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu voit sa cote de popularité chuter dans le pays depuis les attaques du Hamas en Israël, survenues il y a exactement trois mois ce dimanche 7 janvier.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Gabriel Attal nommé Premier ministre en FranceEmmanuel Macron a nommé Gabriel Attal pour succéder à Elisabeth Borne à Matignon. Agé de 34 ans, il est le plus jeune Premier ministre de la Ve République.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Le Premier ministre israélien annonce une intensification des combats à GazaLes bombardements israéliens se sont poursuivis dans la nuit du 24 au 25 décembre sur la bande de Gaza, où la famine menace les habitants. Pour les chrétiens de Gaza et de Cisjordanie occupée, le réveillon de Noël a cette année été balayé par le conflit, tandis que le pape François a adressé dans sa messe ses pensées à la ville de Bethléem.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Les fêtes de fin d'année, une période cruciale pour les équipes de Premier LeagueLes cinq équipes en tête du classement de la Premier League se préparent pour une période chargée de matchs pendant les fêtes de fin d'année. Avec 27 matchs programmés entre le 23 décembre et le 2 janvier, ces équipes ont beaucoup à gagner durant cette période cruciale.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Le premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé à ParisLe premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé mardi matin dans la capitale française après plus de 14 heures de voyage, un 'symbole écologique et européen' selon le ministre français délégué aux Transports.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »