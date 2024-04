L'ancien ministre français des Affaires étrangères dénonce l'instrumentalisation du terrorisme à des fins de propagande

L'instrumentalisation du terrorisme à des fins de propagande est «délétère et intolérable», a estimé jeudi l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, sur Sud Radio.

Interrogé sur l'entretien téléphonique entre le ministre français des Armées et son homologue russe, l'ancien ministre a déploré que la réaction russe ait été «une suspicion de collaboration potentielle des services secrets français à l'action des terroristes contre le peuple russe». «C'est de la manipulation extrême. On est dans la manipulation absolue et malheureusement l'instrumentalisation du terrorisme à des fins de propagande», a-t-il déploré. Il a aussi estimé que la Russie menaçait indirectement la sécurité de la France et de l'Europe. «Nous traversons une période extrêmement grave où les grands principes de sécurité qui avaient été acquis progressivement depuis la fin de la dernière guerre, sont battus en brèche», a-t-il également réagi

Terrorisme Propagande Sécurité France Europe

