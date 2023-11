L'amour est dans le pré : Patrice et Justine, le couple emblématique de la saison

Thierry et Annie de la saison 7, Gilles et Katia de la saison 8, Mathieu et Alexandre de la saison 15... Depuis 18 ans que "L'amour est dans le pré" existe, chaque saison a son couple emblématique. La saison qui s'est achevée lundi soir sur M6 n'y a pas échappé. Cette fois, ce couple, c'était Patrice, l'agriculteur hémiplégique de 39 ans de Normandie et sa prétendante Justine. La semaine dernière, les téléspectateurs les avaient laissés en plein clash lors d'un séjour au Pays basque.

Le cultivateur normand reprochait à la première femme de sa vie son caractère autoritaire et sa volonté de tout vouloir régenter dans sa vie. Justine, 35 ans, s'était très rapidement installée chez Patrice, bouleversant sa vie et son travail. "Tu demandes l’avis des autres, mais tu n’en fais qu’à ta tête". Patrice et Justine se sont finalement présentés ensemble face à Karine Le Marchand pour faire le bilan de leur aventure





