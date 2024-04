« L’Amour est dans le pré » : Cathy, l’ancienne candidate du Médoc, ouvre son cœur et sa propriété ce week-end

📆 04/04/2024 18:11:00

📰 sudouest ⏱ Reading Time:

27 sec. here

16 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 63%

Publisher: 51%

L’Amour Est Dans Le Pré,Cathy Héraud,Médoc

Durant ce premier week-end d’avril, Cathy Héraud recevra le public en compagnie d’anciens candidats de l’émission de M6 animée par Karine Le Marchand. La viticultrice, qui n’échappe pas à la crise économique traversée par sa filière, se confie sur M6, vous accueille dans sa propriété située dans le petit village estuarien de Saint-Christoly-Médoc. Ce week-end des 6 et 7 avril, elle participera au traditionnel rendez-vous du lancement de la saison œnotouristique : Cathy Héraud, viticultrice et ancienne candidate de l’émission « L’Amour est dans le pré » sur M6, vous accueille dans sa propriété située dans le petit village estuarien de Saint-Christoly-Médoc. Ce week-end des 6 et 7 avril, elle participera au traditionnel rendez-vous du lancement de la saison œnotouristique : édition. Chez Cathy, au château Saint-Christoly, un cru bourgeois, la fête sera double