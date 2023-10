L'ambassadeur de France en Israël évoque le 'déclenchement de la 2e phase' de la guerre contre le Hamas

L'ambassadeur de France en Israël Frédéric Journès, a annoncé avoir été "informé" par l'armée israélienne "du déclenchement de la deuxième phase" de la guerre entre l'État hébreu et le Hamas, vingt jours après les attaques du groupe terroriste. "Ils ont rappelé tous les réservistes", a-t-il ajouté, "il y a 350.

L'armée israélienne a aussi annoncé "étendre ses opérations terrestres ce soir" dans l'enclave palestinienne. "On savait que cette phase au sol aurait lieu" "Nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe", a encore déclaré l'ambassadeur sur notre antenne, "nous savons que c'est cette phase difficile".

