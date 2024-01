L'Alliance rurale : une nouvelle liste pour les élections européennes

C’est l’histoire d’une petite musique que l’on n’entend jouer moins fort qu’attendu. Le 5 décembre dernier, à Paris, depuis le restaurant L’Ambassade d’Auvergne, Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, portait sur les fonts baptismaux L’Alliance rurale. Un mouvement ambitionnant de défendre la ruralité dans toutes ses dimensions, en présentant une liste aux élections européennes.

Willy Schraen en tête Liste dont Willy Schraen a pris la tête, avant de dévoiler quelques premiers noms pas inconnus en Occitanie : le maire de la commune de Saint-Brès (Hérault), Laurent Jaoul, à la troisième place, la Reine d’Arles Camille Hoteman (native de Montpellier), en quatrième position, et autre Héraultais, Louis Picamoles, ex-joueur du club de rugby de Montpellier en cinquième position. Sans oublier l’éleveur de toros biterrois Robert Margé, qui figurera lui aussi sur la list





