L'Allemagne annonce une nouvelle assistance militaire à l'Ukraine

Alors que les 27 sont divisés, Berlin réaffirme son soutien à Kiev. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, en visite à Kiev à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution pro-occidentale du Maïdan, a annoncé ce mardi une nouvelle assistance militaire de 1,3 milliard d'euros à l'Ukraine, au moment où les Occidentaux cherchent à rassurer sur la pérennité de leur soutien. Il a été suivi peu après par le président du Conseil européen Charles Michel.

Lire aussiL'Allemagne double son aide militaire à l'Ukraine, un effort sans précédent Selon Boris Pistorius, l'aide inclut quatre nouveaux systèmes de défense antiaérienne Iris-T SLM, dont la livraison est prévue pour 2025, et des munitions d'artillerie, dont l'Ukraine a cruellement besoin. Pour rappel, l'Allemagne a déjà livré 3 Iris-T à l'Ukraine et un quatrième appareil est prévu cette année. Quatre systèmes doivent aussi être livrés courant 2024 et ceux promis mardi pour 202





