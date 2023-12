L'Aide médicale d'État (AME) pour les étrangers sans papiers, récemment remise en cause par le Sénat dans le projet de loi immigration, est «globalement maîtrisée», mais «mérite d'être adaptée», selon le rapport remis lundi 4 décembre au gouvernement par Claude Évin et Patrick Stefanini.

Le gouvernement, qui veut rassembler une majorité à l'Assemblée nationale pour son projet de loi sur l'immigration, a immédiatement ouvert la porte à une reprise de certaines mesures proposées par l'ancien ministre PS Claude Évin et le préfet et figure de LR Patrick Stefanini. Mais dans un futur texte spécifique. «Aucune proposition relative à l'AME ne peut être intégrée au projet de loi immigration en cours d'examen, ces dispositions étant sans rapport avec l'objet du texte», jugent dans un communiqué les trois ministres concernés, Gérald Darmanin (Intérieur) et le tandem Aurélien Rousseau et Agnès Firmin Le Bodo (Santé





Le_Figaro » / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Immigration : le Sénat vote pour la suppression de l’Aide médicale d’État (AME)Ce mardi après-midi, la majorité sénatoriale est parvenue à durcir du dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins (AME) en le faisant évoluer en Aide médicale d’urgence (AMU). Une mesure qui a toutefois peu de chances d’être adoptée à l’Assemblée nationale.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

L'Aide Médicale d'État (AME) pour les sans-papiersDans le cadre de la loi immigration, le Sénat a voté la suppression de l'AME. Selon Alba Ventura, ce n'est pas une bonne idée, à la fois pour des raisons 'humanitaires et de santé publique'.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Loi immigration : quelles différences entre l'aide médicale d'État et l'aide médicale d'urgence Fin 2022, on dénombrait 411 364 bénéficiaires de l’aide médicale d'État de droit commun en France, soit environ 31 000 de plus qu’un an auparavant.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

L'aide médicale d'État (AME) va-t-elle être transformée en aide médicale d’urgence (AMU) ?L'aide médicale d'État (AME) va-t-elle être transformée en aide médicale d’urgence (AMU) ?

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Aide médicale d'État : quels sont les soins auxquels les étrangers ont le plus recours ?Aide médicale d'État : quels sont les soins auxquels les étrangers ont le plus recours ?

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

« L’Aide médicale d’État est un acquis, fruit de luttes »Michèle Rubirola est la première adjointe (EELV) au maire de Marseille, chargée de la santé. Alors que le texte de la loi immigration arrivait devant le Sénat ce lundi, la droite a fait campagne pour réduire l’Aide médicale d’État en la transformant en aide d’urgence. Une proposition qui divise le gouvernement et indigne l’élue marseillaise.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »