L'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales sera généralisée à partir du 1er décembre

L'aide d'urgence accordée aux victimes de violences conjugales, que le Parlement avait votée dans le cadre d'une proposition de loi adoptée à l'unanimité le 16 janvier dernier, sera 'généralisée à partir du 1er décembre', annonce lundi 20 novembre sur France Inter Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. En 2022, 245 000 personnes ont été victimes de violences conjugales et 118 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon.

à lire aussi Vol d’argent, contrôle des dépenses, saisie de la carte bancaire : 41% des femmes connaîtront des violences économiques conjugales, selon un sondage 'Aujourd'hui, en moyenne, une femme victime va faire sept allers-retours entre le moment où elle va vouloir partir et le moment où elle part effectivement', appuie Aurore Bergé. Or, poursuit-elle, cette femme victime 'n'en a pas forcément les moyens'. En effet, comment fait-elle pour 'pouvoir prendre un train et rejoindre sa famille, pour avoir une première nuit d'hôtel ?', interroge Aurore Berg





