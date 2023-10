L'After Live du 27 octobre

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Thibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Imitations, vannes et autres dingueries sont les bienvenues.

À 19 ans, ce Breton devient champion du monde de foot-fauteuil : « J’oublie mon handicap »Il n’a que 19 ans, sa famille et ses amis l’épaulent depuis treize ans dans son parcours sportif. Aurélien, originaire de Saint-Brieuc-de-Mauron (Morbihan), vient de gagner avec son équipe Bleus Handisport la Coupe du monde, jouée en Australie. Lire la suite ⮕

L'After Live du 25 octobreL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕