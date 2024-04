L'affichage environnemental pour les produits textiles dévoilé par le gouvernement français

Après le nutri-score, l'éco-score, le planet-score… Voici l’Ecobalyse ! Le gouvernement a dévoilé ce mercredi 3 avril l’affichage environnemental pour les produits textiles, qui vise à calculer l’impact de chaque vêtement sur la planète.L’objectif ? Sensibiliser le consommateur à effectuer des achats plus responsables. «La durée de vie des vêtements a diminué d’un tiers depuis 2015.

Les Français achètent 48 nouvelles pièces par an, soit 40% de plus qu’il y a 15 ans», rappelle le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il ajoute que l’industrie textile est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et que ce taux grimpera à 20% dans 20 ans si rien ne bouge. En France, 3,3 milliards d’articles de vêtements, de chaussures ou de linge de maison ont été mis sur le marché en 2022, contre 2,8 milliards en 202

