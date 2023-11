L'aéroport de Lille-Lesquin recrute pour la saison 2024

C’est un environnement auquel on pense peu quand on cherche du travail. Et pourtant l’aéroport de Lille-Lesquin recrute chaque année sur tout un tas de postes pour assurer son bon fonctionnement, notamment pendant les périodes saisonnières où les passagers armés de valises sont plus nombreux

. Lire aussi| Faire une immersion professionnelle, mode d’emploi Pour la saison 2024, ce sont plus d’une cinquantaine de postes qui sont à pourvoir pendant (et après) le forum de l’emploi, organisé au cœur de l’aérogare. « On peut venir avec son CV et postuler directement auprès des recruteurs en mode speed dating ou juste passer pour découvrir les offres et les métiers si on ne les a pas regardés en amont sur le site internet de l’aéroport », indique Constance Ostyn, la responsable communication. Les métiers concernés Parmi les métiers auxquels vous pourrez postuler, on peut citer : • agent d’exploitation • agent de surveillance des parcs et accès • agents de chargement aéroportuaire • agents d’escale aéroportuaire et de trafic aérien • agents d’entretien • agents de sûreté aéroportuaire • vendeurs en restauration • conseiller de vente, et bien d’autres Il sera possible de candidater auprès de l’aéroport en soi (Aéroport de Lille SAS, le gestionnaire), mais également auprès des partenaires de la plateforme aéroportuaire : Aviapartner, Derichebourg, Seris Security ou encore Lagardère Travel Retai

:

