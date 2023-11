L'adolescent se fait vacciner contre le papillomavirus, fait un malaise, chute lourdement... et meurt huit jou

Le jeudi 19 octobre dernier, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les virus HPV, les élèves du collège Saint-Dominique de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) se font vacciner. Tous y passent. Puis environ quinze minutes après avoir reçu une dose, l'un d'eux est pris d'un malaise. , Un malaise possiblement dû au stress L'élève de 5e chute alors lourdement au sol.

Malgré l'intervention rapide d'une équipe du Smur engagée par le Samu 44 et sa prise en charge à l'hôpital, le jeune garçon voit son état de santé se dégrader au fil des jours, jusqu'à finalement succomber des suites de ses blessures ce vendredi 27 octobre.

Papillomavirus : un collégien meurt des suites d’un malaise, après s’être fait vaccinerSelon l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire, le malaise est «sans lien avec le produit vaccinal» mais peut être lié «au stress provoqué par la vaccination». Lire la suite ⮕

