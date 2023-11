L'ACTU A MIDI. Piétons fauchés, retour de Candice Renoir à Sète pour Halloween et EuroDreams... ce qu'il faut

L'info du jour Quatre piétons fauchés. Quatre piétons sont morts, ce dimanche 29 octobre, après avoir été percutés par une voiture, à Sarcelles dans le Val d'Oise. Le groupe était en train de porter secours à leur ami lorsqu'une Renault Twingo les percute sur une départementale limitée à 50 km/h.

Matthew Perry a été retrouvé mort dans son jacuzzi ce samedi 28 octobre à son domicile de Pacific Palisades. Une autopsie a été menée car les causes du décès de l'acteur de Friends restent encore à éclaircir.

Quatre piétons fauchés par une voiture à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. VIDÉO - Quatre piétons ont été fauchés par une voiture à Sarcelles, alors qu'ils sortaient d'un évènement organisé par la communauté haïtienne. Les victimes sont deux femmes et deux hommes, âgés entre 31 et 66 ans. Le conducteur, testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants, a été placé en garde à vue.

