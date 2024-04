L'acteur Rachid Hafassa jugé pour agression et insultes racistes

Rachid Hafassa, qui interprétait Karim Fedala dans le feuilleton, était poursuivi pour avoir frappé et proféré des insultes racistes à l’égard d’un chauffeur de bus, d’origine comorienne, rapporte Mercredi 27 mars, aux alentours de 20 h, la victime âgée de 32 ans, a été agressé par l’acteur, en état d’ébriété. Des témoins étaient présents lors des faits. Le chauffeur a dû être transporté à l’hôpital pour soigner ses blessures.

L’agresseur a rapidement été interpellé et placé en cellule de dégrisement. Ce n’est que quelques heures plus tard que les forces de l’ordre réalisent que le mis en cause est Rachid Hafassa, qui a joué de 2009 à 2022 dans . À l’issue de sa garde à vue, le quinquagénaire a été jugé en comparution immédiat

