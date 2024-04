L'acné chez les adultes : cinq habitudes à éviter

Maladie juvénile dans l’imaginaire collectif, l’ acné est pourtant tout sauf un problème réservé aux adolescents, puisque selon l’American Academy of Dermatology, 25 % des adultes en souffrent, notamment dans le dos chez l’homme, et sur le bas du visage chez la femme. Chez l’adulte, le problème est dû à plusieurs facteurs, certains hors de notre contrôle (hormones, anxiété), mais d’autres peuvent être évités selon plusieurs dermatologues, notamment des habitudes skincare .

De manière générale, l’acné est provoquée par une mauvaise circulation du sébum dans les follicules de la peau. Le canal pilaire, par lequel le sébum ressort habituellement, est bouché ou encombré par du sébum trop visqueux ou bien produit en excès et par des cellules mortes de la peau mal évacuées. GQ a relevé pour vous cinq habitudes qui peuvent empirer ou créer des éruptions cutanées

