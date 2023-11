L'abondance n'est plus tendance. Emmanuel Macron en annonçait la fin il y a un an. Patrick Artus et Olivier Pastré ont suivi, décrivant la transition historique d'une économie d'abondance à une économie de rareté. Même les patrons français ont fait leur plénière de rentrée sur le thème des « futurs dompteurs de rareté ». Mais, visiblement, on a omis d'informer l'économie mondiale de ce nouveau paradigme.

La richesse créée par l'être humain a battu un nouveau record en 2022, qu'elle battra à nouveau en 2023. Le Conseil international des céréales s'attend à des productions records de blé, maïs et soja cette année. Le pétrole, annoncé comme proche de son pic depuis les années 1970, est aussi à un plus haut historique de consommation

:

ACTUFR: Saint-Nicolas 2023 à Nancy : le défilé proposera une nouveauté cette annéeCette année, le défilé de la Saint-Nicolas 2023 à Nancy proposera une nouveauté. Avant le départ des chars, trois compagnies déambuleront pour faire patienter les spectateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

CNEWS: Jacquie Matechuk, Photographe de nature de l'année 2023La Canadienne Jacquie Matechuk a été sacrée Photographe de nature de l'année 2023 lors du concours du «Nature Photographer of the Year» (NPOTY). Le grand prix a été remporté par sa fascinante photo d'un ours à lunettes perché dans un arbre recouvert de mousses, dans une forêt d'Equateur.

La source: CNEWS | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Sortie de Bagnols-les-Bains de Mont-Lozère-et-Goulet : les onze membres de la commission consultative élusLes électeurs de Bagnols-les-Bains étaient appelés aux urnes, ce dimanche 12 novembre 2023.

La source: Midilibre | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Météo Paris: prévisions du lundi 13 novembre 2023La journée va rester couverte à cause de nuages qui se maintiennent dans le ciel. Mauvais temps : on prévoit des pluies éparses. Les températures seront de 15°C le matin et de 17°C l'après-midi...

La source: 20minutesparis | Lire la suite »

CNEWS: Transat Jacques Vabre 2023 : combien gagne le vainqueur ?La 16e édition de la Transat Jacques Vabre, dont le départ a été donné dimanche 29 octobre au Havre, se déroule actuellement. Voici combien gagnent les vainqueurs par catégorie.

La source: CNEWS | Lire la suite »

20MİNUTES: – Israël EN DIRECT : Des milliers de Palestiniens tentent de quitter le site du plus grand hôpital de la bande de Gaza…Suivez avec nous les informations sur le Proche-Orient en ce lundi 13 novembre 2023

La source: 20Minutes | Lire la suite »