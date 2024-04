Kylian Mbappé mécontent de son statut au Paris Saint-Germain

Alors qu'il alterne les matchs en tant que remplaçant ou titulaire, Kylian Mbappé serait particulièrement remonté contre les hautes sphères du Paris Saint-Germain. Que Luis Enrique le veuille ou non, il y a eu un avant et un après. Un avant et un après annonce de la décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son aventure auà la fin de la saison. L'international français l'a fait savoir à son président Nasser Al-Khelaïfi après le 8e de finale aller remporté face à la Real Sociedad.

Depuis, le capitaine de l'équipe de France n'est plus un titulaire indiscutable, notamment lors des matchs de championnat. Son entraîneur explique qu'il s'agit d'une gestion de l'effectif en vue des grandes échéances de la fin de saison, ce qui n'a pas l'air de convaincre le numéro 7., le clan du Français pense que son nouveau statut émane directement d'ordres venant de tout en haut, c'est-à-dire du Qatar, et qu'il ne s'agit pas des choix de Luis Enriqu

